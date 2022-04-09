【內房前景剖析】瑞銀李智穎評內房股前景

內地房地產政策開始釋出放寬訊號，內房股近月迎來強勢反彈。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在接受《投資理財周刊》專訪時提醒投資者，內房股近期反彈或只屬短期現象。

中央在3月對房地產市場釋放維穩訊號，財政部明確表示今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，兩會又提出將支援3億新市民的購房需求。

此外，今年以來，全國有超過60個城市鬆綁樓市政策，涉及放鬆限購限貸、降低首付比例、下調樓貸統計利率、放鬆限售限價等。

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