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德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話

國際 16:05 2022/04/08

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德國在能源領域嚴重依賴俄羅斯，自俄烏戰爭爆發起處於尷尬位置，在制裁俄羅斯方面也遭外界批評力度太弱。德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）更承認，德國近年對俄本應更審慎及存疑。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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