德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 國際 16:05 2022/04/08 分享： 德國在能源領域嚴重依賴俄羅斯，自俄烏戰爭爆發起處於尷尬位置，在制裁俄羅斯方面也遭外界批評力度太弱。德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）更承認，德國近年對俄本應更審慎及存疑。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億 2022/04/07 【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億 英駐德使館保安被控間諜罪 涉替俄收集出入官員名單 2022/04/07 英駐德使館保安被控間諜罪 涉替俄收集出入官員名單 【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離 2022/04/07 【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離 匈牙利與歐盟唱反調 願以盧布結算與俄能源交易 2022/04/07 匈牙利與歐盟唱反調 願以盧布結算與俄能源交易 【烏克蘭戰爭】俄外長：西方意圖破壞和談 偽造布查鎮「證據」 2022/04/06 【烏克蘭戰爭】俄外長：西方意圖破壞和談 偽造布查鎮「證據」 你可能感興趣 【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億 16:00 2022/04/07 【烏克蘭戰爭】歐盟3000億買俄能源 對烏援助86億 英駐德使館保安被控間諜罪 涉替俄收集出入官員名單 14:30 2022/04/07 英駐德使館保安被控間諜罪 涉替俄收集出入官員名單 【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離 11:42 2022/04/07 【烏克蘭戰爭】憂俄軍數日內發動襲擊 政府籲烏東民眾及早撤離 最新專欄文章 能源供需雙刃劍 左右國際政局 2022/04/02 能源供需雙刃劍 左右國際政局 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 2022/04/01 能源操縱國際大局 出口國擁重要政治籌碼 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 2022/03/26 拆解金正恩外交遊戲北韓棄核成空談？ 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 2022/03/25 金正恩態度強硬 北韓棄核成空談 前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗 2022/03/19 前美國駐烏大使 揭特朗普批烏腐敗 地緣政治 軍事 戰爭 德國 默克爾 俄羅斯 歐洲 烏克蘭 克里米亞 北約