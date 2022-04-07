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歐美英齊出手 加密幣監管風暴

國際 21:22 2022/04/07

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儘管市場人士對加密貨幣的看法，仍然兩極，既有比特幣信徒，也有人抱有虛幣是騙局、終將歸零的看法，不過無可否認，加密貨幣漸從小眾玩意走入主流，美國的沃爾瑪門市增設比特幣售賣機，至於本港，除了各種網上平台，街頭也不難發現虛幣販賣機，賣加密幣的商店愈開愈多。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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