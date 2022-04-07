歐美英齊出手 加密幣監管風暴 國際 21:22 2022/04/07 分享： 儘管市場人士對加密貨幣的看法，仍然兩極，既有比特幣信徒，也有人抱有虛幣是騙局、終將歸零的看法，不過無可否認，加密貨幣漸從小眾玩意走入主流，美國的沃爾瑪門市增設比特幣售賣機，至於本港，除了各種網上平台，街頭也不難發現虛幣販賣機，賣加密幣的商店愈開愈多。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/06 馬斯克入主 從內改造Twitter 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 2022/04/05 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 2022/04/04 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 日圓跌下去？ 問過政府先 2022/04/03 日圓跌下去？ 問過政府先 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 2022/03/30 德國準備「斷氣」 經濟強烈陣痛 你可能感興趣 馬斯克入主 從內改造Twitter 22:38 2022/04/06 馬斯克入主 從內改造Twitter 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 22:32 2022/04/05 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 22:30 2022/04/04 俄囤積大量黃金 盧布回歸金本位？ 最新專欄文章 國金札記 - 馬斯克入主 從內改造Twitter 今日 馬斯克入主 從內改造Twitter 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/06 馬斯克入主 從內改造Twitter 國金札記 - 澳洲加息在望 澳元難持續升浪？ 2022/04/06 澳洲加息在望 澳元難持續升浪？ 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 2022/04/05 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 國金札記 - 戰前囤積大量黃金 俄盧布回歸金本位？ 2022/04/05 戰前囤積大量黃金 俄盧布回歸金本位？ 經濟 金融監管機構 虛擬貨幣 區塊鏈 歐盟 英國 美國 比特幣 金融 電子支付