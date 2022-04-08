美定調急縮表 震撼更超加息 名家專區 2022/04/08 分享： 美聯儲局周三公布3月中FOMC會議紀錄後，美國市場上演股債雙殺一幕。美股3大指數全綫報跌，科技股納指大跌逾2%；美國十年期債息一度急抽上近2.64厘逾3年高位，息升價跌下美債顯著下挫。 最新會議紀錄顯示 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 恒指守二萬二 技術牛未走樣 2022/04/07 恒指守二萬二 技術牛未走樣 透視中港美 - 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 2022/04/05 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 透視中港美 - 閃衰退警號 經濟大限到？ 2022/04/04 閃衰退警號 經濟大限到？ 透視中港美 - 中概退市難解 安隆醜聞說起 2022/04/02 中概退市難解 安隆醜聞說起 透視中港美 - 中海油即回A 派息有拖無欠 2022/04/01 中海油即回A 派息有拖無欠 美國聯儲局 H按 縮表 二手市場 銀行 美元