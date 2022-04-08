  • 22°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 02:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美定調急縮表 震撼更超加息

名家專區 2022/04/08

分享：

美聯儲局周三公布3月中FOMC會議紀錄後，美國市場上演股債雙殺一幕。美股3大指數全綫報跌，科技股納指大跌逾2%；美國十年期債息一度急抽上近2.64厘逾3年高位，息升價跌下美債顯著下挫。

最新會議紀錄顯示

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 恒指守二萬二 技術牛未走樣
2022/04/07
恒指守二萬二 技術牛未走樣
透視中港美 - 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla
2022/04/05
比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla
透視中港美 - 閃衰退警號 經濟大限到？
2022/04/04
閃衰退警號 經濟大限到？
透視中港美 - 中概退市難解 安隆醜聞說起
2022/04/02
中概退市難解 安隆醜聞說起
透視中港美 - 中海油即回A 派息有拖無欠
2022/04/01
中海油即回A 派息有拖無欠
美國聯儲局 H按 縮表 二手市場 銀行 美元

上一篇文章

心連心大雙底 升幅目標9.1元

下一篇文章

用途相對靈活 工廈成外資新寵

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版