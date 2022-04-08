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中央增加軍費 中航科工睇好

名家專區 2022/04/08

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國企指數連跌兩日，但4月開局仍然是上落，後向仍然不明朗，或有助板塊輪動，而中航科工（02357）在港股具稀缺性，加上中央今年軍費增加7.1%，有助提升集團的軍、民產品需求，未來盈利可以保持增長勢頭。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 市帳率 每股派息 每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 中航科工（02357） 中航光電（深：002179） 中直股份（滬：600038） 洪都航空（滬：600316）

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