中央增加軍費 中航科工睇好 名家專區 2022/04/08 分享： 國企指數連跌兩日，但4月開局仍然是上落，後向仍然不明朗，或有助板塊輪動，而中航科工（02357）在港股具稀缺性，加上中央今年軍費增加7.1%，有助提升集團的軍、民產品需求，未來盈利可以保持增長勢頭。 中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【逃生門】4月或是最後逃生月 恒指上證走勢啟示（第四版） 2022/04/07 【逃生門】4月或是最後逃生月 恒指上證走勢啟示（第四版） 中字股實力談 - 中建材增長 未來可持續 2022/04/07 中建材增長 未來可持續 中字股實力談 - 【節氣整固】港股低開可守10天綫 清明節後例上落（第四版） 2022/04/06 【節氣整固】港股低開可守10天綫 清明節後例上落（第四版） 中字股實力談 - 比電有商機 汽車智能化 2022/04/06 比電有商機 汽車智能化 中字股實力談 - 國電虧轉盈 今年做得到 2022/04/05 國電虧轉盈 今年做得到 市盈率 市帳率 每股派息 每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 中航科工（02357） 中航光電（深：002179） 中直股份（滬：600038） 洪都航空（滬：600316）