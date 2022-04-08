DWS：亞洲股市下半年跑出 名家專區 2022/04/08 分享： DWS認為，在中國經濟增長和股市的帶動下，亞洲將在下半年跑出。重新開放對亞洲股市至關重要，而投資組合多元化是對冲通脹的關鍵。 DWS亞太區投資總監及新興股票市場主管Sean Taylor表示，俄羅斯和烏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Sean Taylor DWS亞太區投資總監及新興股票市場主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 交銀洪灝︰恒指22000點以下超值 2022/04/07 交銀洪灝︰恒指22000點以下超值 瑞士百達：中國股市已消化不利消息 2022/04/06 瑞士百達：中國股市已消化不利消息 宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債 2022/04/05 宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債 富達：美國加快縮表 投資偏向亞太 2022/04/01 富達：美國加快縮表 投資偏向亞太 專訪 - 曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈 2022/03/31 曾淵滄：中央擠泡沫 港股料反彈 疫情 中國 香港 港股 金融 股票 加息 商品 新加坡 亞洲