DWS：亞洲股市下半年跑出

DWS認為，在中國經濟增長和股市的帶動下，亞洲將在下半年跑出。重新開放對亞洲股市至關重要，而投資組合多元化是對冲通脹的關鍵。

DWS亞太區投資總監及新興股票市場主管Sean Taylor表示，俄羅斯和烏

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