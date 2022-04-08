歐美英齊出手 加密幣監管風暴 名家專區 2022/04/08 分享： 盡管市場人士對加密貨幣的看法仍然兩極，既有比特幣信徒，也有人抱有虛幣是騙局，終將歸零的看法，不過無可否認，加密貨幣漸從小眾玩意走入主流，例如美國的沃爾瑪門市增設比特幣售賣機。至於本港，除了各種網上平台 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 2022/04/07 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 國金札記 - 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/07 馬斯克入主 從內改造Twitter 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/06 馬斯克入主 從內改造Twitter 國金札記 - 澳洲加息在望 澳元難持續升浪？ 2022/04/06 澳洲加息在望 澳元難持續升浪？ 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 2022/04/05 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 美國 英國 金融 歐盟 電子支付 區塊鏈 比特幣 虛擬貨幣 辛偉誠 歐元