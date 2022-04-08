歐美英齊出手 加密幣監管風暴

盡管市場人士對加密貨幣的看法仍然兩極，既有比特幣信徒，也有人抱有虛幣是騙局，終將歸零的看法，不過無可否認，加密貨幣漸從小眾玩意走入主流，例如美國的沃爾瑪門市增設比特幣售賣機。至於本港，除了各種網上平台

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