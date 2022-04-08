鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 名家專區 2022/04/08 分享： 已辭職的政務司司長李家超，能夠順利當選下任特首，幾成定局。各方開始關注其未來的管治班子，特別是第二把手的政務司司長，及主管財金政策的財政司司長，將由誰人出任？ 綜合政界消息，政務司司長人選有3熱門人選： ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超參選 各發展商紛表態支持 今日 李家超參選 各發展商紛表態支持 林鄭：未有政務司長署任安排 今日 林鄭：未有政務司長署任安排 你可能感興趣 李家超參選 各發展商紛表態支持 今日 01:00 李家超參選 各發展商紛表態支持 林鄭：未有政務司長署任安排 今日 01:00 林鄭：未有政務司長署任安排 最新專欄文章 有政戲 - 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 2022/04/07 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 有政戲 - 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 2022/04/06 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 有政戲 - 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 2022/04/05 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 有政戲 - 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 2022/04/04 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 有政戲 - 特首選舉料如期舉行 不押後 2022/04/01 特首選舉料如期舉行 不押後 政治 林鄭月娥 立法會 陳茂波 財政司 發展局 李家超 辭職 保安局 政務司