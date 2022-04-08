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鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選

名家專區 2022/04/08

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已辭職的政務司司長李家超，能夠順利當選下任特首，幾成定局。各方開始關注其未來的管治班子，特別是第二把手的政務司司長，及主管財金政策的財政司司長，將由誰人出任？

綜合政界消息，政務司司長人選有3熱門人選：

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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