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【港股策略】波動過後 港股4月有望逆轉勝（附4月推薦股）

研究報告 20:12 2022/04/08

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3月份港股波動，恒指一度跌見18000水平，盡管其後見大褔反彈，但3月份埋單仍跌逾3%，仍跑輸A股以外的其他主要股市。平安證券認為，4月份港股有機會困境反轉，兼顧高勝率。

在走勢上，恒指3月份呈現V型格局，全月下跌3.2%，整體行業方面僅能源業、綜合業和電訊業有所上漲，其他行業則有所下跌，其中必須性消費業跌幅最大，工業和非必須性消費業跌超10%。主要受烏俄衝突影響，能源板塊受到較多關注，此外，由於近期疫情反覆及中概監管等影響，恒生行業多數下跌。

在政策面上，在3月16日劉鶴副總理開會釋放監管利好之後，中方監管層開始在制度上進行落地。有關境外上市監管的文件出台，有望深化中美跨境監管合作，也給美股中概股的避免退市帶來了曙光。隨着中方監管層主動釋放合作意向，後續美方的反應將成為關注的重點。

 

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欄名 : 大行有路捉

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