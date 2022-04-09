【藍籌回購潮】騰訊績後連續10日回購共30億元 友邦匯豐同每日出手（第二版）

重磅藍籌股業績後展開回購潮，當中以騰訊 （00700） 連續10個交易日出手回購，回購總額達30億元出手最豪爽。業績後每日大手回購的藍籌，還有匯豐 （00005） 及友邦 （01299） 。

騰訊、滙豐及友邦同為恒指佔比近8%的最重磅藍籌，若繼續每日定期、定量回購股份，不單有助穩定股價及大市，長遠更有望建立以回購提升股東的市場文化。重磅藍籌績後回購行動初步成效後，友邦股價表現最堅穩。

筆者統計藍籌股近日去年全年業績後開展的股份回購行動，暫以匯豐在倫敦市場進行的回購金額最高，2月底績後合共在二手市場買入總值達56億港元股份，平均每日買入約1.6億元。惟匯豐回購對股價支持作用有限，績後有投資者對第4季盈利轉弱，以及派息比率貼近40%下限感失望，股價一度大跌逾一成半，至昨日仍跌近8%。

騰訊股價昨早回落最多近2%，收報369.6元，跌1.3%。惟以昨收市價計，騰訊自3月25日績後展開回購以來，股價仍錄近1%升幅。細看騰訊的回購行動，每日回購約3億港元，不單金額較匯豐為高，相對匯豐回購額每日浮動不定，可預測度亦更高。

友邦回購行動與騰訊相若，每日回購稍多於1.6億元，業績後回購行動從未間斷；期間友邦股價升約5%，表現更勝騰訊。小米 （01810） 亦已回購約8億元股份，但並非每日出手。

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