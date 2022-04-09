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幣策寬鬆續來 高息內銀穩選

名家專區 2022/04/09

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國務院總理李克強日前主持國務院常務會議，會上強調要適時靈活運用多種貨幣政策工具，以支持實體經濟。市場普遍視為，中央是為第二季稍後的降準降息行動大打開口牌。

總理開腔指示需以貨幣鬆寬支持經濟，原因是經濟動

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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