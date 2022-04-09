幣策寬鬆續來 高息內銀穩選 名家專區 2022/04/09 分享： 國務院總理李克強日前主持國務院常務會議，會上強調要適時靈活運用多種貨幣政策工具，以支持實體經濟。市場普遍視為，中央是為第二季稍後的降準降息行動大打開口牌。 總理開腔指示需以貨幣鬆寬支持經濟，原因是經濟動 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美定調急縮表 震撼更超加息 2022/04/08 美定調急縮表 震撼更超加息 透視中港美 - 恒指守二萬二 技術牛未走樣 2022/04/07 恒指守二萬二 技術牛未走樣 透視中港美 - 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 2022/04/05 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 透視中港美 - 閃衰退警號 經濟大限到？ 2022/04/04 閃衰退警號 經濟大限到？ 透視中港美 - 中概退市難解 安隆醜聞說起 2022/04/02 中概退市難解 安隆醜聞說起 疫情 中國 美國 銀行 人民幣 貨幣政策 GDP 美國聯儲局 農業銀行（01288） 中國銀行（03988）