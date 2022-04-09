中移動穩增長 今年股息8厘 名家專區 2022/04/09 分享： 內地第二季可能減息降準，若然下周未能「減息」，或為A、H股指數帶來震盪，不妨考慮進可攻退可守的電信股，中國移動（00941）未來盈利增速可達高單位數，有助高息政策，今個財年隨時派超過8厘息。 中國移動去 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【等中央救市】李總發聲或再減息 港股上落等打救（第四版） 2022/04/08 【等中央救市】李總發聲或再減息 港股上落等打救（第四版） 中字股實力談 - 中央增加軍費 中航科工睇好 2022/04/08 中央增加軍費 中航科工睇好 中字股實力談 - 【逃生門】4月或是最後逃生月 恒指上證走勢啟示（第四版） 2022/04/07 【逃生門】4月或是最後逃生月 恒指上證走勢啟示（第四版） 中字股實力談 - 中建材增長 未來可持續 2022/04/07 中建材增長 未來可持續 中字股實力談 - 【節氣整固】港股低開可守10天綫 清明節後例上落（第四版） 2022/04/06 【節氣整固】港股低開可守10天綫 清明節後例上落（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中資電訊股 比亞迪電子（00285） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 人民幣