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中移動穩增長 今年股息8厘

名家專區 2022/04/09

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內地第二季可能減息降準，若然下周未能「減息」，或為A、H股指數帶來震盪，不妨考慮進可攻退可守的電信股，中國移動（00941）未來盈利增速可達高單位數，有助高息政策，今個財年隨時派超過8厘息。

中國移動去

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中資電訊股 比亞迪電子（00285） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 人民幣

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