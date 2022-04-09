科企監管未停步 網信辦派定心丸 名家專區 2022/04/09 分享： 僱員數目變化一向是企業營業狀況的陰晴表，近年捲入監管風波的內地互聯網企業傳出大規模裁員消息，引發市場熱議。 昨日網信辦罕有地表示，對騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、美團（03690）、京東（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 大市轉角位 防守為上 2022/04/08 大市轉角位 防守為上 交易講場 - 熊市陷阱？ 2022/04/07 熊市陷阱？ 交易講場 - 第二季開局焦點主題 2022/04/06 第二季開局焦點主題 交易講場 - 上望23000點？ 2022/04/05 上望23000點？ 交易講場 - 國內外形勢複雜 內銀收益仍承壓 2022/04/04 國內外形勢複雜 內銀收益仍承壓 騰訊 阿里巴巴 裁員 微博 字節跳動 中國 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）