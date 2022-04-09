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科企監管未停步 網信辦派定心丸

名家專區 2022/04/09

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僱員數目變化一向是企業營業狀況的陰晴表，近年捲入監管風波的內地互聯網企業傳出大規模裁員消息，引發市場熱議。

昨日網信辦罕有地表示，對騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、美團（03690）、京東（

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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騰訊 阿里巴巴 裁員 微博 字節跳動 中國 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）

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