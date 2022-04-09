科企監管未停步 網信辦派定心丸

僱員數目變化一向是企業營業狀況的陰晴表，近年捲入監管風波的內地互聯網企業傳出大規模裁員消息，引發市場熱議。

昨日網信辦罕有地表示，對騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、美團（03690）、京東（

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