紐元現水平吸納 名家專區 2022/04/11 分享： 主要用作動物飼料的玉米及大豆，倘以芝加哥期貨價格衡量，已相距歷史高位不遠。當飼養牛的成本上漲，國際奶價自然上升。新西蘭水草豐富對飼料依賴低，奶價高企有利新西蘭出口收益。至於中國與新西蘭的自貿協定已在上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元受制美歐息差 今日 歐元受制美歐息差 歐元還看歐央行議息結果 今日 歐元還看歐央行議息結果 英鎊忌跌穿1.3美元 今日 英鎊忌跌穿1.3美元 日圓現價長綫吸納 今日 日圓現價長綫吸納 澳元重要阻力76美仙 今日 澳元重要阻力76美仙 你可能感興趣 歐元受制美歐息差 今日 01:00 歐元受制美歐息差 歐元還看歐央行議息結果 今日 01:00 歐元還看歐央行議息結果 英鎊忌跌穿1.3美元 今日 01:00 英鎊忌跌穿1.3美元 最新專欄文章 歐元受制美歐息差 今日 歐元受制美歐息差 加元暫徘徊1.245至1.28 今日 加元暫徘徊1.245至1.28 澳元重要阻力76美仙 今日 澳元重要阻力76美仙 日圓現價長綫吸納 今日 日圓現價長綫吸納 英鎊忌跌穿1.3美元 今日 英鎊忌跌穿1.3美元 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元