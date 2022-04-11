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紐元現水平吸納

名家專區 2022/04/11

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主要用作動物飼料的玉米及大豆，倘以芝加哥期貨價格衡量，已相距歷史高位不遠。當飼養牛的成本上漲，國際奶價自然上升。新西蘭水草豐富對飼料依賴低，奶價高企有利新西蘭出口收益。至於中國與新西蘭的自貿協定已在上

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略

欄名 : 外滙偵察站

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