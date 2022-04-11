加元暫徘徊1.245至1.28

市場估，加央行於本周三議息會議加息半厘機率達95%。雖然如此，但由於往後聯儲局加息步伐不較加央行慢，料息率因素會互相抵銷。拜登政府於5月釋放戰略石油儲備，料也會壓抑油價升勢，不利加元。至於加國政府為阻

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