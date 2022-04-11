  • 23°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 01:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加元暫徘徊1.245至1.28

名家專區 2022/04/11

分享：

市場估，加央行於本周三議息會議加息半厘機率達95%。雖然如此，但由於往後聯儲局加息步伐不較加央行慢，料息率因素會互相抵銷。拜登政府於5月釋放戰略石油儲備，料也會壓抑油價升勢，不利加元。至於加國政府為阻

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元受制美歐息差
今日
歐元受制美歐息差
歐元還看歐央行議息結果
今日
歐元還看歐央行議息結果
英鎊忌跌穿1.3美元
今日
英鎊忌跌穿1.3美元
日圓現價長綫吸納
今日
日圓現價長綫吸納
澳元重要阻力76美仙
今日
澳元重要阻力76美仙

你可能感興趣

歐元受制美歐息差
今日 01:00
歐元受制美歐息差
歐元還看歐央行議息結果
今日 01:00
歐元還看歐央行議息結果
英鎊忌跌穿1.3美元
今日 01:00
英鎊忌跌穿1.3美元

最新專欄文章

歐元受制美歐息差
今日
歐元受制美歐息差
紐元現水平吸納
今日
紐元現水平吸納
澳元重要阻力76美仙
今日
澳元重要阻力76美仙
日圓現價長綫吸納
今日
日圓現價長綫吸納
英鎊忌跌穿1.3美元
今日
英鎊忌跌穿1.3美元
美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元

上一篇文章

歐元受制美歐息差

下一篇文章

紐元現水平吸納
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版