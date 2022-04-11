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瑞士百達陳東 中國經濟面對兩大挑戰 地產及消費仍受壓

財金猛人追蹤 2022/04/11

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內地疫情擴散，短期內或對經濟增長造成衝擊，今期「財金專訪」請來瑞士百達經濟學家陳東，分享對今年中國經濟展望、監管政策走向及中美關係分析。

繼深圳後，上海成為第二個一綫城市實行封控管理。瑞士百達財富管理亞

...

欄名 : 財金專訪

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