瑞士百達陳東 中國經濟面對兩大挑戰 地產及消費仍受壓 財金猛人追蹤 2022/04/11 分享： 內地疫情擴散，短期內或對經濟增長造成衝擊，今期「財金專訪」請來瑞士百達經濟學家陳東，分享對今年中國經濟展望、監管政策走向及中美關係分析。 繼深圳後，上海成為第二個一綫城市實行封控管理。瑞士百達財富管理亞 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 財金專訪 最新專欄文章 瑞士寶盛鄧啟志 避險超短期部署 聚焦兩會及加息 2022/03/07 瑞士寶盛鄧啟志 避險超短期部署 聚焦兩會及加息 貝萊德智庫宋宇 內地雙降後幣策續謹慎 2022/01/24 貝萊德智庫宋宇 內地雙降後幣策續謹慎 永明資管 港股急挫之後 兩手準備部署 2021/08/02 永明資管 港股急挫之後 兩手準備部署 ING銀行 商品非超級周期 內地經濟兩大亮點 2021/05/31 ING銀行 商品非超級周期 內地經濟兩大亮點 安盛投資姚遠 內地次季復甦更強 消費勢成最大亮點 2021/04/26 安盛投資姚遠 內地次季復甦更強 消費勢成最大亮點 新能源 人民幣 美元