【上海疫情】瑞士百達陳東分析 封城對中國經濟影響

上海自年初以來一直實施「精準防疫」式的抗疫手段，不過，到了3月底，上海也加入以嚴厲措施封城的行列，近日廣州在出現個案後，亦立即採取全民核酸檢測。

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「個別大城市封城對經濟帶來的影響有多大，目前還未清楚，但估計對消費和服務業的影響較大。

不過，對出口和工業的影響應較2020年武漢封城時低，因現在可以採取閉環生產。」

陳東續指，初步估計，嚴厲的防疫措施對上半年中國整體GDP影響約0.2至0.3%，估計中國GDP今年增長為4.5%，除非政府推出超預期的政策，否則官方預測的5.5%增長較難達到。

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此外，疫情除了影響物流和生產之外，亦對消費造成打擊...

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