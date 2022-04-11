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吼企業債及低利率亞洲市場

名家專區 2022/04/11

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美國聯儲局於2020年3月起，重啟量化寬鬆政策至今，資產負債表由原來4.3萬億（美元‧下同）飆升至接近9萬億元。

踏入次季，聯儲局便釋出「收水路綫圖」，最快5月開始在3個月內每月最多縮減600億元國債及

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撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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