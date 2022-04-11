吼企業債及低利率亞洲市場 名家專區 2022/04/11 分享： 美國聯儲局於2020年3月起，重啟量化寬鬆政策至今，資產負債表由原來4.3萬億（美元‧下同）飆升至接近9萬億元。 踏入次季，聯儲局便釋出「收水路綫圖」，最快5月開始在3個月內每月最多縮減600億元國債及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 料本月股市呈偏穩 組合積極重新建倉 2022/04/04 料本月股市呈偏穩 組合積極重新建倉 環球債券拋售潮 引發重組資產配置 2022/03/28 環球債券拋售潮 引發重組資產配置 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 2022/03/21 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 2022/03/14 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 2022/03/07 俄烏戰事激烈 對商品金屬及糧食期貨影響 經濟 指數 通脹 美滙指數 加息 基金 商品 債券 補貼 黃金