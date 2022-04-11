急加息半厘 加國打頭陣 名家專區 2022/04/11 分享： 繼美國聯儲局官員輪番放鷹，上周公布的3月會後聲明，確認理事共識接受加息半厘多於1次外，並揭示聯儲局計劃5月開始急縮表。美股3大指數同扭轉連續3周反彈升勢，科技股納指上周更大跌近4%，成全球最弱股指（表 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 幣策寬鬆續來 高息內銀穩選 2022/04/09 幣策寬鬆續來 高息內銀穩選 透視中港美 - 美定調急縮表 震撼更超加息 2022/04/08 美定調急縮表 震撼更超加息 透視中港美 - 恒指守二萬二 技術牛未走樣 2022/04/07 恒指守二萬二 技術牛未走樣 透視中港美 - 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 2022/04/05 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 透視中港美 - 閃衰退警號 經濟大限到？ 2022/04/04 閃衰退警號 經濟大限到？ 美國聯儲局 加拿大央行 加息 通脹 移民 北水流入 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883） 美團－W（03690）