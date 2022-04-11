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急加息半厘 加國打頭陣

名家專區 2022/04/11

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繼美國聯儲局官員輪番放鷹，上周公布的3月會後聲明，確認理事共識接受加息半厘多於1次外，並揭示聯儲局計劃5月開始急縮表。美股3大指數同扭轉連續3周反彈升勢，科技股納指上周更大跌近4%，成全球最弱股指（表

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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美國聯儲局 加拿大央行 加息 通脹 移民 北水流入 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883） 美團－W（03690）

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