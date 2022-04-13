【內銀股攻略】憑派息　盈利能見度跑贏　富瑞看好 里昂 摩通授揀選方法 （第二版）

內銀板塊為港股業績期劃下句號，而強勁的2021年成績表令板塊近期表現出眾。不過第二季不明朗因素增加，內房債務危機尚待解決，加上人民銀行的減息預期，均不利板塊氣氛。加上美國進入加息周期，「高息股」吸引力日益減退，後市挑選內銀股，除關注派息率，更要關注資產及業務的質素。

內銀板塊2021年平均淨利潤增長約13%，是自2013年後首次重新錄得雙位數增長。個別內銀來看，除民生銀行 （01988） 績差，其餘表現均介乎符預期至超預期。展望2022年內銀表現，摩根大通綜合各內銀的業績指引，歸納以下三大方向：一、由於貸款市場報價利率（LPR）預期下降，NIM將進一步收窄，但料LPR減幅温和，且對NIM的影響可由改善貸款組合而部份抵銷；二、除郵儲行給出樂觀預期，內銀普遍預期手續費收入增速會下滑；三、內銀料內房開發商相關的逾期放款比率會上升，但整體的資產質素會保持穩定，同時引述中央政策方向，會管控宏觀經濟的下行

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