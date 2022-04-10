打仗非常時期 俄為何不願違約？ 國際 22:35 2022/04/10 分享： 俄羅斯經濟挫折可謂一波未平一波又起，盧布大幅貶值的危機，靠著強力的外匯管制及將盧布與黃金「掛鈎」，暫時得以平息，盧布匯價已回升至開戰前水平，俄羅斯甚至決定減息，基準利率降300點子至17厘。惟債務違約的危機卻重燃，有可能出現百年來首度外債違約。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 2022/04/09 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 國金札記 - 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 2022/04/08 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 國金札記 - 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/07 馬斯克入主 從內改造Twitter 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/06 馬斯克入主 從內改造Twitter 國金札記 - 澳洲加息在望 澳元難持續升浪？ 2022/04/06 澳洲加息在望 澳元難持續升浪？ 經濟 政治 阿根廷 外滙儲備 俄羅斯 俄羅斯盧布 戰爭 新興市場 金融 對沖基金