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打仗非常時期 俄為何不願違約？

國際 22:35 2022/04/10

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俄羅斯經濟挫折可謂一波未平一波又起，盧布大幅貶值的危機，靠著強力的外匯管制及將盧布與黃金「掛鈎」，暫時得以平息，盧布匯價已回升至開戰前水平，俄羅斯甚至決定減息，基準利率降300點子至17厘。惟債務違約的危機卻重燃，有可能出現百年來首度外債違約。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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