  • 23°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 01:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打仗非常時期 俄為何不願違約？

名家專區 2022/04/11

分享：

俄羅斯經濟挫折可謂一波未平一波又起，盧布大幅貶值的危機，靠着強力的外滙管制及將盧布與黃金「掛鈎」，暫時得以平息，盧布滙價已回升至開戰前水平。惟債務違約的危機卻重燃，有可能出現百年來首度外債違約。

美國政

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

打仗非常時期 俄為何不願違約？
2022/04/10
打仗非常時期 俄為何不願違約？
歐美英齊出手 加密幣監管風暴
2022/04/09
歐美英齊出手 加密幣監管風暴
國金札記 - 歐美英齊出手 加密幣監管風暴
2022/04/08
歐美英齊出手 加密幣監管風暴
國金札記 - 馬斯克入主 從內改造Twitter
2022/04/07
馬斯克入主 從內改造Twitter
馬斯克入主 從內改造Twitter
2022/04/06
馬斯克入主 從內改造Twitter
美國 政治 美元 外滙 歐洲 俄羅斯 國債 制裁 外資 新興市場

上一篇文章

以結果為目標 土地房屋如何做出成果？

下一篇文章

穩經濟要務 疏物流保農資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版