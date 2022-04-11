以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 名家專區 2022/04/11 分享： 已宣布參選特首的李家超，5月8日順利當選已無懸念。他日前提出未來施政三大方向，排首位是以結果為目標，解決不同問題；二是全面提升香港競爭力；三是奠定香港發展的穩固基石。 譚耀宗：程序問題可拆牆鬆綁 各方都關 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 2022/04/08 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 有政戲 - 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 2022/04/07 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 有政戲 - 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 2022/04/06 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 有政戲 - 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 2022/04/05 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 有政戲 - 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 2022/04/04 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎 政治 李家超 金融 林鄭月娥 北京 大灣區 施政報告 公屋 北部都會區 譚耀宗