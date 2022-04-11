  • 23°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 01:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以結果為目標 土地房屋如何做出成果？

名家專區 2022/04/11

分享：

已宣布參選特首的李家超，5月8日順利當選已無懸念。他日前提出未來施政三大方向，排首位是以結果為目標，解決不同問題；二是全面提升香港競爭力；三是奠定香港發展的穩固基石。

譚耀宗：程序問題可拆牆鬆綁

各方都關

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選
2022/04/08
鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選
有政戲 - 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選
2022/04/07
李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選
有政戲 - 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係
2022/04/06
李家超跑出 皆因執行力強少利益關係
有政戲 - 李家超組班 其他人選不落場陪跑？
2022/04/05
李家超組班 其他人選不落場陪跑？
有政戲 - 李家超成真命天子？ 揭出綫之謎
2022/04/04
李家超成真命天子？ 揭出綫之謎
政治 李家超 金融 林鄭月娥 北京 大灣區 施政報告 公屋 北部都會區 譚耀宗

上一篇文章

施政解難掃障礙 認清目標給結果

下一篇文章

打仗非常時期 俄為何不願違約？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版