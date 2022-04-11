以結果為目標 土地房屋如何做出成果？

已宣布參選特首的李家超，5月8日順利當選已無懸念。他日前提出未來施政三大方向，排首位是以結果為目標，解決不同問題；二是全面提升香港競爭力；三是奠定香港發展的穩固基石。

譚耀宗：程序問題可拆牆鬆綁

各方都關

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