【通脹風暴】環環相扣引發的骨牌效應已在形成

聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization, FAO）3月份的食品價格指數比較去年同期躍升34%。FAO表示，俄烏已錯過了播種季節，全球糧食供應極不確定，所以，可能進一步上升22%。

換句話說，通脹已經係路人皆見！

美聯儲本月的會議紀要顯示，與會者認為，貨幣寬鬆立場適合迅速轉為中性，可能讓利率超過中性水平。何謂中性水平？見收費版附圖。

此外，歐洲似乎正在醞釀另一場風暴，BP、殼牌、國際能源貿易巨頭維多（Vitol）、托克（Trafigura）為主要成員的歐洲能源交易商聯合會（EFET），近日提交給監管機構的一份報告中表示，自今年2月俄烏衝突升級以來，能源市場的情況已經惡化，更多（歐洲）能源交易商獲得額外流動性的能力嚴重降低，甚至已經耗盡。他們需要緊急流動性支援（ELA），以確保批發天然氣和電力市場繼續運作。同時，天然氣生產商、歐洲天然氣進口商和電力供應商必須保留對沖頭寸的機會。

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