【中概股退市危機】阿里美股東續大舉搬貨來港 反證美退市危機難解（第三版）

中證監本月初公布徵求意見稿，擬准持非敏感數據中概股核數師向美國監管機構提供工作底稿，市場上周初一度以中概股美退市危機有望解除，全綫炒升回港上市中概股。惟市值最大中概股阿里巴巴（09988）美資股東上周再大舉搬倉來港，阿里日前失守100元心理關口後，股價續於100元關以下爭持。

阿里美資股東持續大舉搬倉來港，是否全綫減倉難有定論，惟相信更大程度反映持重倉股東預期阿里由美股退市危機難解，選擇搬貨來港作持倉市場。美證監昨出招將新一批12家中概股列入「預定摘牌名單」，為3月以來第4批進入除牌程序中概股，亦印證阿里股東繼續搬貨來港，為最終返港第一上市作準備的決定正確。

阿里股價今早輕微低開0.6%，報98.4元，連續第3日在稍低於100元關口以下爭持。

阿里美股東上周再搬貨逾6億股來港，存入ADS指定存管商花旗的中央結算戶口，以當日收市價約113.7元計，涉資多達728億元。阿里在過去一年多，最少6次大規模搬貨來港，佔已發行股東約26%。至今阿里存放本港股份，佔已發行股本比率已逾五成半，為最終回港第一上市的準備，亦愈見充足。

阿里美股東上周一再搬貨逾6億股來港，存入ADS指定存管商花旗的中央結算戶口，以當日收市價約113.7元計，涉資多達728億元。阿里在過去一年多，最少6次大規模搬貨來港，佔已發行股東約26%。至今阿里存放本港股份，佔已發行股本比率已逾五成半，為最終回港第一上市的準備，亦愈見充足。



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