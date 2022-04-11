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【中概股退市危機】阿里美股東續大舉搬貨來港 反證美退市危機難解（第二版）

名家專區 12:23 2022/04/11

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中證監本月初公布徵求意見稿，擬准持非敏感數據中概股核數師向美國監管機構提供工作底稿，市場上周初一度以中概股美退市危機有望解隨，全綫炒升回港上市中概股。惟市值最大中概股阿里巴巴 （09988） 美資股東上周一再大舉搬倉來港，阿里今早隨大市再試穿99元關。

阿里美資股東持續大舉搬倉來港，是否全綫減倉難有定論，惟相信更大程度反映持重倉股東預期阿里由美股退市危機難解，選持搬貨來港作持倉市場。美證監未來仍可能不時出招，將更多中概股列入「預定摘牌名單」，惟隨著內地監管政策吹暖風，中概股短綫即使反覆偏軟，再試3月中低位的風險仍不算大。

阿里股價今早隨大市低開約1%，早段一度試穿100元大關，低見99元。阿里中午收報99.8元，大跌近4%，距離約109元及104元的10天及20天綫短綫技術支持位愈來愈遠。藍籌科技股今早同步瀉，美團 （03690） 及小米 （01810） 半日同挫近半成，騰訊 （00700） 亦跌3%。

阿里美股東上周一再搬貨逾6億股來港，存入ADS指定存管商花旗的中央結算戶口，以當日收市價約113.7元計，涉資多達728億元。阿里在過去一年多，最少6次大規模搬貨來港，佔已發行股東約26%。至今阿里存放本港股份，佔已發行股本比率已逾五成半，為最終回港第一上市的準備，亦愈見充足。
 

相關文章：美證監再出招列5隻擬除牌股 拆解審計爭議為何難解?

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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