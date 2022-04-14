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【新能源車】車與股 新舊勢力變化一文盡握（深度分析）

研究報告 15:04 2022/04/14

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第二版 新源車格局與新勢力洗牌

新勢力「蔚小理」的暗湧與狂瀾

過去1年，「蔚小理」在新能車市場上盡顯風華， 克服了晶片短缺、原材料漲價以及疫情等不利因素，令其一直守着新勢力的前三的位置。2021年：

蔚來的交付量為91429輛，同比增109.1%；

小鵬汽車的交付量為98155輛，同比增263%。

理想汽車的交付量為90491輛，同比增177.4%；

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然而，在蔚來停產的消息一出蔚小理三雄鼎立的格局在3月份的銷售表現，已隱變局。

    點擊圖片放大

從3月份，新能源乘用車中小鵬憑藉15414輛的交付量拿下頭把交椅，緊隨其後的是哪吒（合眾新能源旗下）12026輛，理想11034輛和零跑（Leapmotor）10059輛，蔚來僅9985輛排名第5。

供應鏈問題逐步浮現

蔚來跌出三甲，除了前狼後虎，還有供應鏈的問題，4月9日蔚來在其APP內發布近期生產與交付情況的說明：由於疫情的原因，蔚來整車生產已經暫停。

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管理層表示3月中旬有些零部件就已經斷供，蔚來能撐到最近實屬不易，但接下來的說話：面臨暫停生產困境的並不止蔚來一家，很多廠商都有相似的情況。卻觸發市場對車商供應問題的憂慮。

第一版 新能源車銷情及券商看法

據IDC預計，2022年中國新能源車市場規模將達到522.5萬輛，同比增長47.2%，新能源汽車新車滲透率將接近20%。而2023年以後隨著補貼退坡，市場將回落到較為平穩的增長水平，到2025年新能源汽車市場規模有望達到約1,299萬輛；2021年至2025年的年複合增長率（CAGR）約為38%。而車股在內有疫情反覆、外有俄烏衝突的背景下，供應鏈緊缺進一步加劇，整板塊跌顯著。

以下提及的汽車品牌（北汽、吉利、理想、蔚來、東風），其新車款售價及最新交付量資訊，請點擊下圖：

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第二季儲貨良機？專訪瑞銀李智穎 談港股4大利好【下一頁

從最新的銷情看，3月歐洲新能源車銷量和滲透率同升，廣汽埃安月銷突破2萬。3月歐洲7國新能源車銷量客觀，總計銷售19.7萬輛，同比升12%，環比升73.7%，滲透率提升至22.9%。

國內新能源車企方面，廣汽 （02238） 埃安/北汽 （01958） 新能源（新能源汽車一哥北汽藍谷）3月銷量分別為2.0萬輛/5735輛，分別同比增長189%/438%；極氪3月銷量1795輛，環比跌38%，主因疫情和晶片供應緊張影響；東風 （00489） 嵐圖3月銷量達1400輛，環比增89%，新車型嵐圖夢想家將帶動嵐圖銷量持續增長；問界M5於3月初開啟交付，促進賽力斯銷量實現大幅增長，3月交付3160輛，同比增1668%。

汽車電動智能化持續深入，特斯拉德州工廠開業，豐田將採用純視覺方案。兩大趨勢值得留意 ：

1）電動化

4月7日特斯拉德州工廠開業，將成為其在美國最高產能工廠；通用汽車與本田合作開發經濟型電動車；江淮汽車向蔚來 （09866） 轉讓安徽江來先進製造1%股份，二者持股比例相等；蔚來正與競爭對手商談電動車電池更換技術許可事宜。

2）智能化

豐田WovenPlanet將採用純視覺方案；四維圖新與霍尼韋爾在汽車電子領域展開合作；小米 （01810） 自動駕駛車輛專利獲授權。
車價方面：近期公布加價的車商有：新能源車企特斯拉、蔚來、奇瑞、極狐。

後續催化劑：智己L7將於4月開啟交付，極狐&alpha；S華為Hi版預計於6月開啟交付；小鵬 （09868） G9確定將於6月發布，此外，原定於4月16日的理想 （02015） L9發佈會確認延期，具體時間待定；廣州國際新能源汽車智能製造展覽會暨高峰論壇，將於本月26至27日舉辦。

中泰的報告建議關注汽車電動智能化核心標的，把握「含車量」和「國產替代」兩條主綫：
1）智能駕駛：韋爾股份、舜宇光學 （02382） 、聯創電子、永新光學、藍特光學、長光華芯等；
2）智能座艙：華陽集團、長信科技、隆利科技、水晶光電等；
3）電動化：時代電氣 （03898） 、斯達半導、揚傑科技、士蘭微、世運電路、電連技術等。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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