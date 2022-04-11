【車股洗牌潮】新能源車銷售定江山（附最各車商最新銷情）

據IDC預計， 2022年中國新能源車市場規模將達到522.5萬輛，同比增長47.2%，新能源汽車新車滲透率將接近20%。而2023年以後隨著補貼退坡，市場將回落到較為平穩的增長水平，到2025年新能源汽車市場規模有望達到約1,299萬輛；2021年至2025年的年複合增長率（CAGR）約為38%。而車股在內有疫情反覆、外有俄烏衝突的背景下，供應鏈緊缺進一步加劇，整板塊跌顯著。

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第二季儲貨良機？專訪瑞銀李智穎 談港股4大利好【下一頁】

從最新的銷情看，3月歐洲新能源車銷量和滲透率同升，廣汽埃安月銷突破2萬。3月歐洲7國新能源車銷量客觀，總計銷售19.7萬輛，同比升12%，環比升73.7%，滲透率提升至22.9%。

國內新能源車企方面，廣汽 （02238） 埃安/北汽 （01958） 新能源（新能源汽車一哥北汽藍谷）3月銷量分別為2.0萬輛/5735輛，分別同比增長189%/438%；極氪3月銷量1795輛，環比跌38%，主因疫情和晶片供應緊張影響；東風 （00489） 嵐圖3月銷量達1400輛，環比增89%，新車型嵐圖夢想家將帶動嵐圖銷量持續增長；問界M5於3月初開啟交付，促進賽力斯銷量實現大幅增長，3月交付3160輛，同比增1668%。

汽車電動智能化持續深入，特斯拉德州工廠開業，豐田將採用純視覺方案。兩大趨勢值得留意 ：

1）電動化

4月7日特斯拉德州工廠開業，將成為其在美國最高產能工廠；通用汽車與本田合作開發經濟型電動車；江淮汽車向蔚來 （09866） 轉讓安徽江來先進製造1%股份，二者持股比例相等；蔚來正與競爭對手商談電動車電池更換技術許可事宜。

2）智能化

豐田WovenPlanet將採用純視覺方案；四維圖新與霍尼韋爾在汽車電子領域展開合作；小米 （01810） 自動駕駛車輛專利獲授權。

車價方面：近期公布加價的車商有：新能源車企特斯拉、蔚來、奇瑞、極狐。

後續催化劑：智己L7將於4月開啟交付，極狐&alpha；S華為Hi版預計於6月開啟交付；小鵬 （09868） G9確定將於6月發布，此外，原定於4月16日的理想 （02015） L9發佈會確認延期，具體時間待定；廣州國際新能源汽車智慧製造展覽會暨02015高峰論壇將於本月26-27日舉辦。

中泰的報告建議關注汽車電動智能化核心標的，把握「含車量」和「國產替代」兩條主綫：

1）智能駕駛：韋爾股份、舜宇光學 （02382） 、聯創電子、永新光學、藍特光學、長光華芯等；

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