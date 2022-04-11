【契媽股】Cathie Wood大減Twitter持倉錯過升浪 料馬斯克「入局」又估錯？

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克上周突然大手掃入Twitter（美：TWTR）刺激公司股價一度抽升近3成，可是Tesla「擁躉」、科技股女股神今年以來累計減持9成Twitter的持倉，可說完全錯過這波升浪。她日前接受訪問時估計馬斯克會進入公司董事局進行改革，不過最新消息指馬斯克決定不「入局」，雖然女股神又估錯，不過投資者更應留意是她有無具體行動跟進。

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第二季儲貨良機？專訪瑞銀李智穎 談港股4大利好【下一頁】

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