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【契媽股】Cathie Wood大減Twitter持倉錯過升浪 料馬斯克「入局」又估錯？（第二版）

財金猛人追蹤 12:12 2022/04/12

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Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克上周突然大手掃入Twitter（美：TWTR）刺激公司股價一度抽升近3成，可是Tesla「擁躉」、科技股女股神今年以來累計減持9成Twitter的持倉，可說完全錯過這波升浪。她日前接受訪問時估計馬斯克會進入公司董事局進行改革，不過最新消息指馬斯克決定不「入局」，雖然女股神又估錯，不過投資者更應留意是她有無具體行動跟進。

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第二季儲貨良機？專訪瑞銀李智穎 談港股4大利好【下一頁

女股神每日持倉操作，最新請看：

【追蹤女股神】Cathie Wood破天荒全日零操作 （一文盡覽ARK最新買賣清單）

2022年3月30日前：

【追蹤女股神】Cathie Wood換馬態度清晰 Tesla續被減持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2021年11月30日前：

【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：減持亞馬遜 沽Tesla買比亞迪）

 

《女股神Cathie Wood操盤系列》詳見：

蔚來績後暴跌 Cathie Wood趁機建倉取代Tesla？（第二版）

Cathie Wood趁中概股暴跌執「巴菲特愛股」！

烏克蘭局勢緊張Cathie Wood照撈Tesla 一隻「軍事概念股」卻被減持一半

Tesla暴跌12% Cathie Wood時隔多月終於出手增持

 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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