【季績策略】盡早部署銀行股 炒業績

美股經歷上周的陰晴不定後，本周來到了備受市場矚目的時刻。多間大型銀行會於本周公布第一季度業績，其中摩根大通率先於周三派發成績表。

受著環球地緣政治陰霾困擾，銀行首季表現未必有去年同期的強勁交易利潤支持，或要公布因應俄烏衝突而作出的撥備，但銀行股前景較其他行業存有優勢，屬穩中求勝的一大選擇。

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第二季儲貨良機？專訪瑞銀李智穎 談港股4大利好【下一頁】

摩根大通（美：JPM）、花旗（美：C）、高盛（美：GS）及摩根士丹利（美：MS）、富國（美：WFC）等均會在本周放榜，而美國銀行（美：BAC）將於下周一公布業績。據Refinitiv綜合分析員預測，顯示他們預期6大銀行首季利潤平均按年下跌35%，主要是受到投資銀行業務欠佳，以及為俄烏衝突而作出的撥備所拖累。

美股上周表現受壓，3大指數尤其以跌幅最顯著，累跌達3.86%；道指及標普500指數分別累跌0.28%及1.27%。今年首季時，筆者於已於本欄中提到可及早部署大型銀行股，其一原因是銀行將從美聯儲局收緊貨幣政策的大環境下受益，市場普遍預計，這個加息周期將持續至2023年，較高的利率勢必會增加銀行的淨利息收入和淨息差，因此投票者在股票組合上，散戶可考慮加大於金融及銀行板塊的持股比例。

在眾多金融股之中，龍頭大行最有優勢。筆者最為看好摩根士丹利（大摩）摩根大通（小摩）和高盛等相關公司的現金流、稅後凈營業利潤、商業模式和公司客源等均有好表現。

以摩根大通為例，股價年初至今下跌約11%，但市盈率跑贏同行。這對於在金融板塊龍頭中尋找入場時機的投資者來說，可說是個好機會。筆者看好這家銀行有能力證明連續9年的股息增長，支持其穩定性，其合理的估值加上相對較低的波動性，以及通過戰略投資實現穩定的業務增長，均支持公司前景有條件向好。

在全球市場動盪之際，有部分投資者紛紛買入避險資產，推動美股醫療類股上周升至歷史高位。該行業的增長具有防禦性、利潤率高、定價能力強和估值合理，且股東收益率具吸引力的優勢。

目前，各行業在股市的表現喜憂參半，科技與非必需消費品類股普遍下跌，而公用事業及醫療保健等防禦類股的彈性相對較強。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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