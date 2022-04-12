【衰退預警】債息倒掛訊號   經濟衰退神準

美債收益率倒掛對美國經濟衰退的預警準確度極高。自1976年有2年期美債收益率數據以來，美債2Y-10Y收益率倒掛對經濟衰退從未發出過錯誤訊號，舊金山聯儲相關研究進一步指出，用更長期的數據來回測，美債長短端收益率倒掛在1953年之後僅在60年代中葉發出過一次錯誤訊號，其他全部正確。

2年期美債收益率主要反映出的是市場對未來一年多以後的利率預期，10年期美債收益率反映的則是遠期的利率預期和期限風險溢價，這涉及到對長期經濟、通脹的預期。同時，作為全球最重要的固定收益配置資產和利率之錨，10年期美債收益率還包含市場的避險情緒、資產配置風格等信息。2Y與10Y的倒掛反映出市場對經濟長期預期較為悲觀。除了很強的訊號意義外，倒掛本身也對經濟和金融市場有負面影響。一是推升居民短期債務壓力和信用額度上限，抑制居民的消費意願；二是壓縮商業銀行「借短放長」的盈利空間，抑制銀行的放貸意願；三是擾亂金融系統的定價體系，增加金融不穩定性。

不要太過相信「這次不一樣」。目前市場對本次倒掛訊號預警意義的質疑主要有以下三點︰

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