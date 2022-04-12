【中概股回巢】11家美上市TMT中概股回歸港股

美國上市中概股除牌、退市風險繼續成為熱話，中美雙方展開談判之際，中概股集體股價集體暴跌。美國市場困難重重的形勢下，眾多公司轉而把眼光投向了香港市場以及A股市場，二次上市便成為第一站。

根據《外國公司問責法案》，美國證券交易委員會對無法提供審計底稿的中概股企業將予以退市，後續進展存在諸多不確定性。

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第二季儲貨良機？專訪瑞銀李智穎 談港股4大利好【下一頁】

最近安永最新報告指出，目前港股受全球經濟與市場影響，回歸的中概股市值下跌，但二次上市為11家企業，新募集資金超過2,200億元，顯示出香港市場對中國科技、媒體及通信行業（TMT）企業的熱切歡迎。

從細分行業來看，11家已回歸的TMT中概股公司中，業4家佔電子商務類企業、2家信息技術類企業、1家在綫旅游類企業、1家在綫視頻類企業、1家在綫教育類企業，以及2家在綫社區類企業。

該行認為今年及未來幾年，或許將會有更多符合二次上市條件的公司回歸港股，甚至回歸A股。原因是距離目標客戶和業務場景更近、提升企業知名度形成正向循環。

據安永統計，現時已回歸港股的11家TMT企業，市值均在30億元以上（見圖3），於美股上市時間大約3年。其中，10家TMT公司美股上市時間大於5年。

不過，盡管中概股公司回歸港股仍需滿足一定的門檻要求。

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