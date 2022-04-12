5月指數季檢 京東受惠最大 名家專區 2022/04/12 分享： 恒指公司已於網站更新，下次指數季檢日期為5月20日。以藍籌科技股近日表現反覆震盪來看，恒指會否納入更多回港上市大型中概股及科網半新股，機會最多一半一半。重磅科網股中，新一輪季檢中肯定受惠的首選京東（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 急加息半厘 加國打頭陣 2022/04/11 急加息半厘 加國打頭陣 透視中港美 - 幣策寬鬆續來 高息內銀穩選 2022/04/09 幣策寬鬆續來 高息內銀穩選 透視中港美 - 美定調急縮表 震撼更超加息 2022/04/08 美定調急縮表 震撼更超加息 透視中港美 - 恒指守二萬二 技術牛未走樣 2022/04/07 恒指守二萬二 技術牛未走樣 透視中港美 - 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 2022/04/05 比亞迪增產勁 直追龍頭Tesla 物聯網 科技軟件 恒生指數 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）