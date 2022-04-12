5月指數季檢 京東受惠最大

恒指公司已於網站更新，下次指數季檢日期為5月20日。以藍籌科技股近日表現反覆震盪來看，恒指會否納入更多回港上市大型中概股及科網半新股，機會最多一半一半。重磅科網股中，新一輪季檢中肯定受惠的首選京東（

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