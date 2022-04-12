恒指需下調 補上升裂口

科技股拖累下，恒指昨急回，正如近周指恒指反彈受制50天綫，不進則退，3月上升裂口20120至20786仍有很大機會回補，中期底部尚未築穩。

技術分析：恒指MACD受制於0

恒指昨急跌663點或3%，收報

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