恒指需下調 補上升裂口 名家專區 2022/04/12 分享： 科技股拖累下，恒指昨急回，正如近周指恒指反彈受制50天綫，不進則退，3月上升裂口20120至20786仍有很大機會回補，中期底部尚未築穩。 技術分析：恒指MACD受制於0 恒指昨急跌663點或3%，收報 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 中國建築收集 等待向上突破 2022/04/09 中國建築收集 等待向上突破 心連心大雙底 升幅目標9.1元 2022/04/08 心連心大雙底 升幅目標9.1元 中鐵破降軌 試5.2元高位 2022/04/07 中鐵破降軌 試5.2元高位 能建炒波幅 1元可吸納 2022/04/06 能建炒波幅 1元可吸納 金風似雙底 反彈已開始 2022/04/05 金風似雙底 反彈已開始 恒生指數 科技軟件 美股 電能實業（00006） 騰訊控股（00700） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 股票