招金值得買 金價繼續上 名家專區 2022/04/12 分享： 中港兩地股市昨日急挫，國企指數險守雙頂頸綫，後向或會再失守7000點，尤其國常會指出國內外環境複雜性不確定性加劇，預期大宗商品價格會繼續大幅波動，金價或會再突破2,000美元，有助去年受累安檢而業績大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【雙頂陰霾】港股轉弱下試裂口 雙頂二萬點危矣（第四版） 2022/04/11 【雙頂陰霾】港股轉弱下試裂口 雙頂二萬點危矣（第四版） 中字股實力談 - 中移動穩增長 今年股息8厘 2022/04/09 中移動穩增長 今年股息8厘 中字股實力談 - 【等中央救市】李總發聲或再減息 港股上落等打救（第四版） 2022/04/08 【等中央救市】李總發聲或再減息 港股上落等打救（第四版） 中字股實力談 - 中央增加軍費 中航科工睇好 2022/04/08 中央增加軍費 中航科工睇好 中字股實力談 - 【逃生門】4月或是最後逃生月 恒指上證走勢啟示（第四版） 2022/04/07 【逃生門】4月或是最後逃生月 恒指上證走勢啟示（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 黃金 山東黃金（01787） 招金礦業（01818） 紫金礦業（02899） 新能源