招金值得買 金價繼續上

中港兩地股市昨日急挫，國企指數險守雙頂頸綫，後向或會再失守7000點，尤其國常會指出國內外環境複雜性不確定性加劇，預期大宗商品價格會繼續大幅波動，金價或會再突破2,000美元，有助去年受累安檢而業績大

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