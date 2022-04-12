木星資管：通脹升溫 經濟艱難 名家專區 2022/04/12 分享： 2022年的開局相當艱難：利率波幅加劇，政府債券及優質信貸等傳統避險資產下跌，風險較高的資產亦未能倖免。未來將如何發展？木星資產管理債券策略主管Ariel Bezalel分享他對投資部署的宏觀觀點及想 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Ariel Bezalel 木星資產管理債券策略主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 DWS：亞洲股市下半年跑出 2022/04/08 DWS：亞洲股市下半年跑出 專訪 - 交銀洪灝︰恒指22000點以下超值 2022/04/07 交銀洪灝︰恒指22000點以下超值 瑞士百達：中國股市已消化不利消息 2022/04/06 瑞士百達：中國股市已消化不利消息 宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債 2022/04/05 宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債 富達：美國加快縮表 投資偏向亞太 2022/04/01 富達：美國加快縮表 投資偏向亞太 中國 經濟 美國 通脹 加息 美國聯儲局 商品 石油 經濟衰退 債券