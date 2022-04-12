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木星資管：通脹升溫 經濟艱難

名家專區 2022/04/12

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2022年的開局相當艱難：利率波幅加劇，政府債券及優質信貸等傳統避險資產下跌，風險較高的資產亦未能倖免。未來將如何發展？木星資產管理債券策略主管Ariel Bezalel分享他對投資部署的宏觀觀點及想

...

撰文 : Ariel Bezalel 木星資產管理債券策略主管

欄名 : 名家觀點

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