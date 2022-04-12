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【名家談本地股】迎本地復甦？ 法巴譚慧敏評零售收租股投資機會

財金猛人追蹤 14:38 2022/04/12

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政府已於4月7日起向市民派發電子消費券，市民外出消費，商場人流回升，本地零售股和收租股受惠。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《投資理財周刊》專訪時表示，本地零售股和收租股只宜博短綫反彈。

本港第5波疫情重創本地經濟。財政司司長陳茂波希望消費券計劃在疫情平穩後為市場注入動力，加速經濟恢復力度，估計對經濟的提振作用大約1.2%。
 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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