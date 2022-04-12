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【投資法則】「基金教父」雷賢達 長期投資4大板塊 讓時間幫你賺錢

財金猛人追蹤 11:21 2022/04/12

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投資場上，賺錢各展所長，有人密食當三番，有人可以收起雙手讓時間幫你賺錢，當然想做後者，首要是睇清方向加上足夠的定力，後者的代表人物有今期《投資理財周刊》專訪，有「基金教父」之稱的雷賢達。

隨隨一句，「隨着時間的推移」就是其長綫投資眼光的引證，到今時今日，雷賢達仍然維持四大板塊的長綫發展潛力。

雷賢達說：

「我如何做投資？我會翻查一些研究資料，我花很多時間閱讀不同的金融研究論文，從而掌握資訊。
對其他人來說，可能並不有趣，如此乏味，他們只想短時間獲利。我的方法可能聽起來乏味，並不進取，但對我來說並不重要，因為這個方法可以讓我好好入睡，不用擔心萬一市場大幅調整或會發生甚麼事。」

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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