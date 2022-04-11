改革法國經濟 馬克龍有功績 國際 22:50 2022/04/11 分享： 法國總統大選首輪投票有結果，與5年前的大選一樣，次輪投票繼續是馬克龍（Emmanuel Macron）與馬琳勒龐（Marine Le Pen）的對決。綜觀相關報道，馬克龍的情況似乎頗不妙，相比起上屆大選次輪投票以66%得票輾壓對手，馬琳勒龐今次支持度追得很貼。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 2022/04/10 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 2022/04/09 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 2022/04/08 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/06 馬斯克入主 從內改造Twitter 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 2022/04/05 澳洲加息在望 澳元卻難持續升浪？ 你可能感興趣 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 22:35 2022/04/10 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 12:30 2022/04/09 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 16:05 2022/04/08 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 最新專欄文章 國金札記 - 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 今日 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 2022/04/10 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 2022/04/09 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 國金札記 - 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 2022/04/08 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 國金札記 - 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/07 馬斯克入主 從內改造Twitter 經濟 馬克龍 選舉 歐洲 政治 歐盟 法國 普京 總統大選