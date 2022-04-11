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改革法國經濟 馬克龍有功績

國際 22:50 2022/04/11

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法國總統大選首輪投票有結果，與5年前的大選一樣，次輪投票繼續是馬克龍（Emmanuel Macron）與馬琳勒龐（Marine Le Pen）的對決。綜觀相關報道，馬克龍的情況似乎頗不妙，相比起上屆大選次輪投票以66%得票輾壓對手，馬琳勒龐今次支持度追得很貼。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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