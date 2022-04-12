中國穩增長 財策幣策新應對

國務院總理李克強上周先後召開國務院常務會議、經濟形勢專家和企業家座談會。其中經濟形勢座談會，新看點是「政策舉措要靠前發力、適時加力」，以及「研究準備新的預案」。這就令人關注，與會經濟專家有何建言。

李克

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