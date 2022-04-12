中國穩增長 財策幣策新應對 名家專區 2022/04/12 分享： 國務院總理李克強上周先後召開國務院常務會議、經濟形勢專家和企業家座談會。其中經濟形勢座談會，新看點是「政策舉措要靠前發力、適時加力」，以及「研究準備新的預案」。這就令人關注，與會經濟專家有何建言。 李克 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 穩經濟要務 疏物流保農資 2022/04/11 穩經濟要務 疏物流保農資 國情知聞 - 大師故事 樓市春風 2022/04/09 大師故事 樓市春風 國情知聞 - 疫情重創服務業 底綫思維穩經濟 2022/04/08 疫情重創服務業 底綫思維穩經濟 國情知聞 - 清零經濟代價 危機預案早備 2022/04/07 清零經濟代價 危機預案早備 國情知聞 - 疫下封城封樓 「菜籃子」新考驗 2022/04/06 疫下封城封樓 「菜籃子」新考驗 疫情 中國 經濟 外滙 人民幣 貨幣政策 美國聯儲局 李克強 減稅 中國社會科學院