李家超支持北部都會區 有望加快？ 名家專區 2022/04/12 分享： 特首林鄭月娥去年10月施政報告，提出兩大未來政策，一是「北部都會區」計劃，二是新「三司十五局」的政府架構改組。李家超作為下屆特首的真命天子，究竟會保留多少？ 建制陣營交「功課」 趕工寫政綱 李家超將於本月 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 2022/04/11 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 有政戲 - 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 2022/04/08 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 有政戲 - 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 2022/04/07 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 有政戲 - 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 2022/04/06 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 有政戲 - 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 2022/04/05 李家超組班 其他人選不落場陪跑？ 林鄭月娥 李家超 北部都會區 運輸及房屋局 施政報告 大灣區 強積金