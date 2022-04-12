李家超支持北部都會區 有望加快？

特首林鄭月娥去年10月施政報告，提出兩大未來政策，一是「北部都會區」計劃，二是新「三司十五局」的政府架構改組。李家超作為下屆特首的真命天子，究竟會保留多少？

建制陣營交「功課」 趕工寫政綱

李家超將於本月

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