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大部份企業毛利率恐受壓!

名家專區 02:30 2022/04/12

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香港疫情回落至每天兩千宗以下，復活節假其後學童可望陸續返校上課，不過，內地疫情持續創新高每日升至兩萬多宗，其中上海佔了九成，雖然差不多全市封城，但阻擋不了「奧仔」仍處於上升期的威力，大部分市民已完成打

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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