大部份企業毛利率恐受壓! 名家專區 02:30 2022/04/12 分享： 香港疫情回落至每天兩千宗以下，復活節假其後學童可望陸續返校上課，不過，內地疫情持續創新高每日升至兩萬多宗，其中上海佔了九成，雖然差不多全市封城，但阻擋不了「奧仔」仍處於上升期的威力，大部分市民已完成打 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 膠原蛋白股十三厘高息！ 2022/04/08 膠原蛋白股十三厘高息！ 投資坐標 - 海運龍頭盈利升不停！ 2022/04/06 海運龍頭盈利升不停！ 投資坐標 - 新寵舊愛續有報喜! 2022/04/05 新寵舊愛續有報喜! 投資坐標 - 十五年最佳績 即收12厘息! 2022/04/01 十五年最佳績 即收12厘息! 投資坐標 - 劇毒化學品勁賺豪派息! 2022/03/30 劇毒化學品勁賺豪派息! 紫金礦業（02899） 招商局商業房託（01503） 神冠控股（00829） 福田實業（00420） 東岳集團（00189） A股 股票 疫情 港股 除淨