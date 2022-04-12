【復仇遊戲】出清+版號重放 股價夾住上

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【衰退預警】神準訊號 債息倒掛背後
2021年8月底，國家新聞出版署（版署，下文同）發出未成年人防沉迷新規，對未成年人遊戲時段、時長限制升級，重點監督行業。當時月均80款的遊戲版號審批放緩暫停。2022年4月11日，版號恢復發放，措施再度衝擊遊戲版塊，下文滙集券商不同觀點。
根據Gamelook快訊，4月11日版署已向過審遊戲產品下發了2022年首批遊戲版號，是自2021年7月22日以來首次下發遊戲版號。根據國家新聞出版署遊戲審批結果最新公示，本次發放共計45例遊戲版號。
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一、政策趨穩趨緩，互聯網、遊戲最為受益。傳媒互聯網行業受政策嚴格監管，同時屬於高迭代、不斷推陳出新的行業，政策的穩定性和一致性是保持傳媒板塊盈利能力持續的重要因素。版號重發，業績承受壓力的遊戲公司有望受益。
二、遊戲出海已成確定性趨勢，不會受版號放開而停止。
受此前遊戲版號停發影響，各遊戲公司尋求遊戲出海自救，已取得較為樂觀的結果。未來遊戲出海仍是各遊戲公司重要的業績來源，國內+海外業務共振有望提高業績彈性。
根據Gamelook，Sensor Tower發布《2021中國手遊出海年度盤點》顯示2021年中國有42款手遊在海外市場獲得了超過1億美元的收入，按年增加了5款。其中美國市場為中國出海手遊TOP30貢獻了36億美元收入，按年增53%，並超越日本成為中國手遊最大的海外市場。2021年Q3中國手遊在美國收入Top20榜單顯示，三七互娛出品的《Puzzles & Survival》位列第10位。
同時，端遊市場作為中國早期最大的遊戲細分市場已被明顯低估。同時，步入VR/AR時代，擁有較強端遊研發實力的公司或將受益。預計遊戲版號放開有望促進反向“手轉端”進程。
券商投資建議：嗶哩嗶哩-SW （09626） 、心動公司 （02400） 、網易-S （09999） 、三七互娛（深 002555）、完美世界（深 002624）。
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2018年3月亦曾暫停版號，至2018年12月恢復審核，此輪重點在於重整遊戲行業秩序，調控新增遊戲數量，政策導向為鼓勵精品遊戲。帶來的結果是遊戲行業大幅出清，進入重視產品質量的精品化階段，行業競爭格局更向頭部集中。
而今次的版號重發，重點在於落實未成年人保護，加強對未成年人遊戲時長（防沉迷）和內容（健康）的管控。監管層面肯定精品遊戲的文化價值，同時鼓勵遊戲出海。版號停發期間，出海成為國內中小遊戲廠商的標配型自救動作，國產遊戲整體出海收入規模快速增加。
版號重啟發放，遊戲板塊有望迎來戴維斯雙擊。當前遊戲板塊估值位於過去2至3年的低位水平,2021年8月遊戲版號實質性停發後一直處於估值壓制狀態，版號恢復後有望啟動首輪反彈，逐步修復板塊估值水平。
業績方面，遊戲公司新產品上線節奏將加快，遊戲行業有望迎來新一輪的業績驅動。
券商投資建議：心動公司、網易、三七互娛、完美世界、世紀華通（深 002602）、吉比特（滬 603444）。
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 券商有路捉