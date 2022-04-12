【復仇遊戲】出清+版號重放 股價夾住上

2021年8月底，國家新聞出版署（版署，下文同）發出未成年人防沉迷新規，對未成年人遊戲時段、時長限制升級，重點監督行業。當時月均80款的遊戲版號審批放緩暫停。2022年4月11日，版號恢復發放，措施再度衝擊遊戲版塊，下文滙集券商不同觀點。

根據Gamelook快訊，4月11日版署已向過審遊戲產品下發了2022年首批遊戲版號，是自2021年7月22日以來首次下發遊戲版號。根據國家新聞出版署遊戲審批結果最新公示，本次發放共計45例遊戲版號。

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一、政策趨穩趨緩，互聯網、遊戲最為受益。傳媒互聯網行業受政策嚴格監管，同時屬於高迭代、不斷推陳出新的行業，政策的穩定性和一致性是保持傳媒板塊盈利能力持續的重要因素。版號重發，業績承受壓力的遊戲公司有望受益。

1.目前主流上市公司重量級產品均受制於版號發放進度，遊戲版號重新放開後此類遊戲產品上線時間表確定性和可預期性增強。

2.經歷超過8個月的版號停發，遊戲行業已經歷大幅出清，優勝劣汰下龍頭遊戲公司競爭優勢凸顯。

二、遊戲出海已成確定性趨勢，不會受版號放開而停止。

受此前遊戲版號停發影響，各遊戲公司尋求遊戲出海自救，已取得較為樂觀的結果。未來遊戲出海仍是各遊戲公司重要的業績來源，國內+海外業務共振有望提高業績彈性。

根據Gamelook，Sensor Tower發布《2021中國手遊出海年度盤點》顯示2021年中國有42款手遊在海外市場獲得了超過1億美元的收入，按年增加了5款。其中美國市場為中國出海手遊TOP30貢獻了36億美元收入，按年增53%，並超越日本成為中國手遊最大的海外市場。2021年Q3中國手遊在美國收入Top20榜單顯示，三七互娛出品的《Puzzles & Survival》位列第10位。

同時，端遊市場作為中國早期最大的遊戲細分市場已被明顯低估。同時，步入VR/AR時代，擁有較強端遊研發實力的公司或將受益。預計遊戲版號放開有望促進反向“手轉端”進程。

券商投資建議 ：嗶哩嗶哩-SW （09626） 、心動公司 （02400） 、網易-S （09999） 、三七互娛（深 002555）、完美世界（深 002624）。

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2018年3月亦曾暫停版號，至2018年12月恢復審核，此輪重點在於重整遊戲行業秩序，調控新增遊戲數量，政策導向為鼓勵精品遊戲。帶來的結果是遊戲行業大幅出清，進入重視產品質量的精品化階段，行業競爭格局更向頭部集中。

而今次的版號重發，重點在於落實未成年人保護，加強對未成年人遊戲時長（防沉迷）和內容（健康）的管控。監管層面肯定精品遊戲的文化價值，同時鼓勵遊戲出海。版號停發期間，出海成為國內中小遊戲廠商的標配型自救動作，國產遊戲整體出海收入規模快速增加。

版號重啟發放，遊戲板塊有望迎來戴維斯雙擊。當前遊戲板塊估值位於過去2至3年的低位水平,2021年8月遊戲版號實質性停發後一直處於估值壓制狀態，版號恢復後有望啟動首輪反彈，逐步修復板塊估值水平。

業績方面，遊戲公司新產品上線節奏將加快，遊戲行業有望迎來新一輪的業績驅動。

券商投資建議 ：心動公司、網易、三七互娛、完美世界、世紀華通（深 002602）、吉比特（滬 603444）。

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