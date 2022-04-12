【遊戲板塊】版號重放股價升（不斷更新）

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【衰退預警】神準訊號 債息倒掛背後
2021年8月底，國家新聞出版署（版署，下文同）發出未成年人防沉迷新規，對未成年人游戲時段、時長限制升級，重點監督行業。當時月均80款的遊戲版號審批放緩暫停。2022年4月11日，版號恢復發放，措施再度衝擊遊戲版塊，下文滙集券商不同觀點。
根據Gamelook快訊，4月11日版署已向過審游戲產品下發了2022年首批游戲版號，是自2021年7月22日以來首次下發游戲版號。根據國家新聞出版署游戲審批結果最新公示，本次發放共計45例游戲版號。
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一、政策趨穩趨緩，互聯網、游戲最為受益。傳媒互聯網行業受政策嚴格監管，同時屬於高迭代、不斷推陳出新的行業，政策的穩定性和一致性是保持傳媒板塊盈利能力持續的重要因素。版號重發，業績承受壓力的游戲公司有望受益。
二、游戲出海已成確定性趨勢，不會受版號放開而停止。
受此前游戲版號停發影響，各游戲公司尋求游戲出海自救，已取得較為樂觀的結果。未來游戲出海仍是各游戲公司重要的業績來源，國內+海外業務共振有望提高業績彈性。
根據Gamelook，Sensor Tower發布《2021中國手游出海年度盤點》顯示2021年中國有42款手游在海外市場獲得了超過1億美元的收入，按年增加了5款。其中美國市場為中國出海手游TOP30貢獻了36億美元收入，按年增53%，並超越日本成為中國手游最大的海外市場。2021年Q3中國手游在美國收入Top20榜單顯示，三七互娛出品的《Puzzles & Survival》位列第10位。
同時，端游市場作為中國早期最大的游戲細分市場已被明顯低估。同時，步入VR/AR時代，擁有較強端游研發實力的公司或將受益。預計游戲版號放開有望促進反向“手轉端”進程。
券商投資建議：嗶哩嗶哩-SW （09626） 、心動公司 （02400） 、網易-S （09999） 、三七互娛（深 002555）、完美世界（深 002624）。
4月12日中午12時，嗶哩嗶哩報200.8元，升7.4%；心動公司報25.15，升6.1%。
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 券商有路捉