【遊戲板塊】版號重放股價升（不斷更新）

2021年8月底，國家新聞出版署（版署，下文同）發出未成年人防沉迷新規，對未成年人游戲時段、時長限制升級，重點監督行業。當時月均80款的遊戲版號審批放緩暫停。2022年4月11日，版號恢復發放，措施再度衝擊遊戲版塊，下文滙集券商不同觀點。

根據Gamelook快訊，4月11日版署已向過審游戲產品下發了2022年首批游戲版號，是自2021年7月22日以來首次下發游戲版號。根據國家新聞出版署游戲審批結果最新公示，本次發放共計45例游戲版號。

第二季儲貨良機？專訪瑞銀李智穎 談港股4大利好【下一頁】

【車股洗牌潮】新能源車最新銷情有啟示【下一頁】

上海證券

一、政策趨穩趨緩，互聯網、游戲最為受益。傳媒互聯網行業受政策嚴格監管，同時屬於高迭代、不斷推陳出新的行業，政策的穩定性和一致性是保持傳媒板塊盈利能力持續的重要因素。版號重發，業績承受壓力的游戲公司有望受益。

1.目前主流上市公司重量級產品均受制於版號發放進度，游戲版號重新放開後此類游戲產品上線時間表確定性和可預期性增強。

2.經歷超過8個月的版號停發，游戲行業已經歷大幅出清，優勝劣汰下龍頭游戲公司競爭優勢凸顯。

二、游戲出海已成確定性趨勢，不會受版號放開而停止。

受此前游戲版號停發影響，各游戲公司尋求游戲出海自救，已取得較為樂觀的結果。未來游戲出海仍是各游戲公司重要的業績來源，國內+海外業務共振有望提高業績彈性。

根據Gamelook，Sensor Tower發布《2021中國手游出海年度盤點》顯示2021年中國有42款手游在海外市場獲得了超過1億美元的收入，按年增加了5款。其中美國市場為中國出海手游TOP30貢獻了36億美元收入，按年增53%，並超越日本成為中國手游最大的海外市場。2021年Q3中國手游在美國收入Top20榜單顯示，三七互娛出品的《Puzzles & Survival》位列第10位。

同時，端游市場作為中國早期最大的游戲細分市場已被明顯低估。同時，步入VR/AR時代，擁有較強端游研發實力的公司或將受益。預計游戲版號放開有望促進反向“手轉端”進程。

券商投資建議 ：嗶哩嗶哩-SW （09626） 、心動公司 （02400） 、網易-S （09999） 、三七互娛（深 002555）、完美世界（深 002624）。

4月12日中午12時，嗶哩嗶哩報200.8元，升7.4%；心動公司報25.15，升6.1%。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入！；而《本地熱門收息股》，訂戶可按【第一冊】或【第二冊】直接瀏覽。★☆★

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。★★★

...