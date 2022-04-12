【中美債息倒掛】中美債息倒掛為何利好中概股? 重批遊戲板號預示監管吹暖風（第二版）

中港市場今日有兩大熱門議題，其一是中美債息正式倒掛，為投資者對走資憂慮加深；其二是內地當局事隔8個月終再批出遊戲板號，刺激騰訊 （00700） 及網易 （09999） 為首遊戯股全綫反彈。

筆者認為兩大市場主題息息相關，中美債息倒掛料促使外資套息交易加快平倉，走資壓力或限制人民銀行以降息支撐經濟的空間。幣策鬆寬撐市空間縮減，除了減稅降費財政政策外，支撐經濟重任相信更大程度落在各部委出台利好政策頭上。遊戯板號自去年8月以來再批出，相信只是領先指標，平台經濟以至各行業監管預期續吹暖風。

騰訊及網易今早最多同升約6%，收市升幅收窄至約4%。在美國債息持續勁升，昨升逾2.8厘關，美科技股納指隔夜大跌逾2%情況下，表現相對已相當突出。

美債息今早亞洲市繼續向上，10年美債息升逾2.81厘，相對中國10年債息於約2.77厘徘徊，中美債息已正式出式倒掛。美債息去年一度較中國債息高出逾1.7厘，惟自今年初以來隨美聯儲預期急加息，中美債息已不斷收窄，至今終見倒掛。

中美債息掛鈎，債息走資首當其衝。債息通每月統計數據顯示，外資在內地債券持倉3月大減逾1,100億元（人民幣，下同），為連續第2個月創單月走資新高。A股走資勢頭亦明顯，3月走資約450億元後，4月至今再錄近80億元淨流出。惟今日北向交易淨流入約91億元，單日已扭轉4月以來淨走資勢頭。是外資同見到監管趁寬鬆利好，還是境外中資應中央指揮捧回朝救市則難以說得準。

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