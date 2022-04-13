【疫下神州】經濟堵點惡化 須防民生災難

上海疫情的連鎖反應愈演愈烈，廣州、北京等多個城市接連封區封城，愈發嚴格的防疫措施也令多地供應鏈阻滯，引發各地「屯糧潮」。

國際化大都市一夕之間變成斷糧搶菜的「圍城」，上海防疫政策下的副作用也令其他城市民眾擔憂，未來若自己所在城市有疫情爆發，也會重演上海式災難。上周，北京、廣州等地因出現新增病例，分別作出全域核酸和對高風險區域嚴格封控的措施，北京被化為高風險封控區的小區連夜關閉，居民只能依賴社區工作人員購物，成為上海翻版。

上海封控多日 各地恐慌式「屯糧」

雖然官方媒體發文穩定民心，稱「不必屯糧！北京市糧食儲備有10個月供應量」,但社交媒體上依然刮起一陣「曬囤菜」風潮，不少北京人從上海被封控的朋友那裡吸取「經驗」，連夜購買物資以獲得安全感。

一邊是恐慌式囤貨，另一邊是為了防堵疫情，多地紛紛封鎖高速公路，加劇了物流節點癱瘓。大量社交媒體視頻顯示，江蘇、山東、河北、廣東等省的高速公路臨時封閉，導致大量貨車大排長龍等待核酸檢測，貨車司機已困在公路上數日，車里的蔬菜水果已經爛掉。

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因疫情防控措施引發的物流危機正在釀成民生與經濟風暴，京東新上任的CEO徐雷的朋友圈引發各方關注，稱京東可以保證自身的高效運作，但特殊情況下，有些事情不是京東可以自己解決的，「有力使不出的感覺很難受」。還有外媒引用數據，稱此輪被困在高速公路上的物流駕駛多達3000萬人，他們擔負著全中國76%的物流貨運量。

地方層層加碼 物流不暢

官方將原因歸咎於地方本位主義嚴重，加大地方抗議措施出台的隨意性和層層加碼，造成了經濟循環「節點」「堵點」的瞬間惡化。高層也快速反應，國務院總理李克強又召開了一場專家和企業家座談會，邀請了不少物流企業，著重要求保障交通主幹線，促進國際國內物流暢通，維護產業鏈供應鏈穩定。國務院也發文《加快建設全國統一大市場的意見》，要求破除各種封閉小市場、自我小循環。

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