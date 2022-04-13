經濟堵點惡化 須防民生災難 中國 08:00 2022/04/13 分享： 上海疫情的連鎖反應愈演愈烈，廣州、北京等多個城市接連封區封城，愈發嚴格的防疫措施也令多地供應鏈阻滯，引發各地「屯糧潮」。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 疫情下物流受阻 國務院：不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行（第二版） 2022/04/11 疫情下物流受阻 國務院：不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行（第二版） 嚴防疫情通過鐵路傳播 國鐵：日均開行旅客列車不到正常30% 2022/04/12 嚴防疫情通過鐵路傳播 國鐵：日均開行旅客列車不到正常30% 【上海疫情】 研究預測5月初疫情受控 逾30萬人染疫 2022/04/12 【上海疫情】 研究預測5月初疫情受控 逾30萬人染疫 你可能感興趣 疫情下物流受阻 國務院：不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行（第二版） 16:18 2022/04/11 疫情下物流受阻 國務院：不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行（第二版） 嚴防疫情通過鐵路傳播 國鐵：日均開行旅客列車不到正常30% 15:32 2022/04/12 嚴防疫情通過鐵路傳播 國鐵：日均開行旅客列車不到正常30% 【上海疫情】 研究預測5月初疫情受控 逾30萬人染疫 14:42 2022/04/12 【上海疫情】 研究預測5月初疫情受控 逾30萬人染疫 防疫措施 京東集團—SW（09618） 疫情 貨運量 經濟 京東（美：JD） 交通 運輸 廣州 北京