抗疫打破常態 在家工作覆水難收 國際 21:58 2022/04/12 分享： 世界疫情整體而言，是向着好的方向發展，隨着疫苗接種率提升，防疫措施邁向寬鬆，部分國家取消近乎所有防疫措施，不再視新冠病毒感染為危急疾病。惟抗疫卻令工作流程及文化，出現不可逆變化，大家習慣了所有東西在綫上進行，尤其科技界，參加實體會議、齊齊回辦公室工作的日子，或一去不返。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 改革法國經濟 馬克龍有功績 2022/04/11 改革法國經濟 馬克龍有功績 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 2022/04/10 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 2022/04/09 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 2022/04/08 德國對俄政策失敗 不應堅持舊有方式對話 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/06 馬斯克入主 從內改造Twitter 你可能感興趣 改革法國經濟 馬克龍有功績 22:50 2022/04/11 改革法國經濟 馬克龍有功績 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 22:35 2022/04/10 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 12:30 2022/04/09 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 最新專欄文章 國金札記 - 改革法國經濟 馬克龍有功績 今日 改革法國經濟 馬克龍有功績 改革法國經濟 馬克龍有功績 2022/04/11 改革法國經濟 馬克龍有功績 國金札記 - 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 2022/04/11 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 2022/04/10 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 2022/04/09 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 疫情 在家工作 印度 美國