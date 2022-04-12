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抗疫打破常態 在家工作覆水難收

國際 21:58 2022/04/12

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世界疫情整體而言，是向着好的方向發展，隨着疫苗接種率提升，防疫措施邁向寬鬆，部分國家取消近乎所有防疫措施，不再視新冠病毒感染為危急疾病。惟抗疫卻令工作流程及文化，出現不可逆變化，大家習慣了所有東西在綫上進行，尤其科技界，參加實體會議、齊齊回辦公室工作的日子，或一去不返。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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