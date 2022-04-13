中美債息倒掛 造就監管暖風 名家專區 2022/04/13 分享： 中港金融市場昨日兩大熱門議題，其一是中美債息12年來再度倒掛，令投資者對走資憂慮加深；其二是內地當局事隔8個月再批出遊戲版號，刺激騰訊（00700）及網易（09999）以至重磅科網股普遍反彈。 筆者認為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 5月指數季檢 京東受惠最大 2022/04/12 5月指數季檢 京東受惠最大 透視中港美 - 急加息半厘 加國打頭陣 2022/04/11 急加息半厘 加國打頭陣 透視中港美 - 幣策寬鬆續來 高息內銀穩選 2022/04/09 幣策寬鬆續來 高息內銀穩選 透視中港美 - 美定調急縮表 震撼更超加息 2022/04/08 美定調急縮表 震撼更超加息 透視中港美 - 恒指守二萬二 技術牛未走樣 2022/04/07 恒指守二萬二 技術牛未走樣 債券 遊戲 恒生指數 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 美滙指數 人民幣 銀行 美元