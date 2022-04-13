中美債息倒掛 造就監管暖風

中港金融市場昨日兩大熱門議題，其一是中美債息12年來再度倒掛，令投資者對走資憂慮加深；其二是內地當局事隔8個月再批出遊戲版號，刺激騰訊（00700）及網易（09999）以至重磅科網股普遍反彈。

筆者認為

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